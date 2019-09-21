خاص الفن- الدوزي بين لبنان وتركيا ومصر وهذه مشاريعه

ميرنا وليد - بيروت - يتواجد الفنان المغربي ​الدوزي​ حاليا في تركيا لتصوير فيديو كليب جديد لاغنيته الجديدة بعد ان تواجد ببيروت لاتمام بعض المشاريع الفنية حسب ما علم موقع الخليج 365. وينتقل بعد تركيا الى مصر لتصوير حلقة تلفزيونية لصالح mbc تعرض قريبا.

وتخطى فيديو كليب "باختصار"، للفنان الدوزي حاجز الـ3 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

واختار الدوزي الجمع بين عدة ألوان غنائية، حيث إعتمد على كلمات بلهجة بيضاء تجمع بين المغربي والشرقي والخليجي، بالإضافة إلى الإيقاعات الأوروبية. وقد تعامل في هذه الأغنية مع جلال الحمداوي على مستوى كتابة الكلمات والألحان والتوزيع.

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