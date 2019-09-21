ميرنا وليد - بيروت - خلال عرض الفيلم السوداني "​ستموت في العشرين​" في ​مهرجان الجونة السينمائي​ المقام حالياً، إلتقى موقع "الفن" بكل من الممثلة المصرية ​أروى جودة​ و​الممثلة المصرية بسمة​ اللتين شاهدتا عرض الفيلم في المهرجان وصرّحتا عن رأيهما به.

كما تحدثت الممثلة المصرية أروى جودة عن مشاركتها في فيلم "​عقد الخواجة​" الذي يضم الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ والممثل السوري معتصم النهار والممثل المصري أحمد الفيشاوي ونخبة من أبرز النجوم العرب، واشارت الى انهم بدأوا بالإستعدادات الخاصة للعمل وأن فريق الفيلم لم يكتمل بشكل نهائي حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بسمة وأروى جودة تعلّقان على "ستموت في العشرين" والأخيرة تتحدث عن مشاركة هيفا وهبي في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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