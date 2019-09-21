ميرنا وليد - بيروت - على عكس الصورة الوردية التي تظهر للممثل ​أحمد الفيشاوي​ وزوجته الحالية ​ندى كامل​ لكن خلاف حاد نشب بينهما في اروقة الفندق الذي يقيم به الثنائي أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلى الرغم من أن المتواجدين في المكان حاولوا احتواء الموقف لكن تصاعدت الازمة لساعات قبل أن يتم الصلح بينهما.

وكان الفيشاوي قد حضر بصحبة زوجته يوم الإفتتاح 19 سبتمبر/أيلول ليشارك ضمن الفعاليات الخاصة بالمهرجان ولحضور مجموعة من الأفلام.

ويثير الفيشاوي وزوجته حالة من الجدل دائما لحرصه على تقبيلها امام الكاميرات إلا انه بعيدا عن الكاميرات صدم الفيشاوي المتواجدين بالخلاف الحاد الذي نشب بينهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- خلافات بين أحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.