أول تعليق ل ” هنا الزاهد ” بعد إصابتها بوعكة صحية في شهر العسل

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تتضمن دعاءا بالشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” والتي أدت إلى دخولها المستشفى .

وتضمن الدعاء : ” اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي .. رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا .. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها ونجوم الوسط الفني مثل ” ياسمين صبري وهبة مجدي ودنيا سمير غانم وعلي ربيع وأوس أوس ” على المنشور متمنيين لها الشفاء العاجل .