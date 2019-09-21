كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تتضمن دعاءا بالشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” والتي أدت إلى دخولها المستشفى .
وتضمن الدعاء : ” اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي .. رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا .. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي ” .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها ونجوم الوسط الفني مثل ” ياسمين صبري وهبة مجدي ودنيا سمير غانم وعلي ربيع وأوس أوس ” على المنشور متمنيين لها الشفاء العاجل .
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق ل ” هنا الزاهد ” بعد إصابتها بوعكة صحية في شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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