شاهدوا جينيفر لوبيز تختتم عرض “versace” في ميلانو بفستان ارتدته قبل 20 سنة

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - في سابقة من نوعها، اختتمت الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ عرض فيرساتشي versace وسط تصفيق كبير، بالفستان الشهير الذي عرفت به قبل 20 سنة على السجادة الحمراء الا ان هذه المرة كان أجرأ من السابق تميز بأكمام قصيرة وفتحات على الجانبين.

ونشرت جينيفر فيديو على حسابها من لحظة مشيها على منصة عرض الازياء وكيف تفاعل كل الموجودين معها وحقق هذا المقطه انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية ثانية لا زال فيلم جاي لو Hustler يحقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما.