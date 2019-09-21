كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بعيد ميلاد زوجها السيد ​فريد رحمة​ مع العائلة والاصدقاء. ونشرت سيرين عبد النور فيديو من حفل عيد ميلاد زوجها وهي تقبله وتغني له عند قطع قالب الحلوى وعلقت كاتبة:انت عيدي انا … بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي

يذكر ان اخر اعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019من إنتاج شركة “صباح إخوان”، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. بحبك لتخلص الدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.