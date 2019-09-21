أحمد الفيشاوي يصدم المتواجدين في الجونة بخلاف حاد مع زوجته

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - على عكس الصورة الوردية التي تظهر للممثل ​أحمد الفيشاوي​ وزوجته الحالية ​ندى كامل​ لكن خلاف حاد نشب بينهما في اروقة الفندق الذي يقيم به الثنائي أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلى الرغم من أن المتواجدين في المكان حاولوا احتواء الموقف لكن تصاعدت الازمة لساعات قبل أن يتم الصلح بينهما.

وكان الفيشاوي قد حضر بصحبة زوجته يوم الإفتتاح 19 سبتمبر/أيلول ليشارك ضمن الفعاليات الخاصة بالمهرجان ولحضور مجموعة من الأفلام.ويثير الفيشاوي وزوجته حالة من الجدل دائما لحرصه على تقبيلها امام الكاميرات إلا انه بعيدا عن الكاميرات صدم الفيشاوي المتواجدين بالخلاف الحاد الذي نشب بينهما.