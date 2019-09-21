كاجال اجاروال تزور «تاج محل» لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

زارت الممثلة الهندية كاجال اجاروال Kajal Aggarwal “تاج محل” - ضريح ومن أعظم مساجد العالم من جهة التصميم والزخارف- لأول مرة وكانت مفتونة بجماله.

الفنانة الشابة شاركت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الغاجتماعي Instagram بالصور التي تم التقاطها لها في النصب، والتي يمكن أن نرى فيها مدى استمتاعها وسعادتها بزيارة المكان الأثري الشهير.

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كتبت كاجال في تعليق على إحدى صورها: ” حالة من السحر داهمتني عند رؤية #Tajmahal للمرة الأولى، لاسمعت الكثير عن جماله طوال حياتي، ولكن رؤية العمارة والصوتيات والتفاصيل والتماثيل التاريخية بالطبع أعادني إلى الوراء في الوقت المحدد، مما ترك انطباعًا دائمًا في ذهني”.

شاركت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، التي كانت برفقة والدها إلى النصب، أيضًا بعض الصور الفوتوغرافية معه. في إحدى الصور، يمكن رؤية كاجال واقفة وراء والدها الذي يجلس على مقعد من الرخام.

كاجال Kajal، اسم مشهور في صناعتي التاميل والتيلجو السينمائية، ظهرت أيضًا في الأفلام الهندية، ومن المتوقع أن يتابعها جماهير بوليوود لاحقًا في عدد قليل من الأفلام، مثل Indian 2 وSuriya 39 وTelugu film Awe 2.