فيديو.. اكتشف ما فعله «الدايت» في جسد سارة علي خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رغم حداثة عهدها بالفن والسينما والأضواء، وجدت الممثلة الشابة سارة على خان في الآونة الأخيرة نفسها تريند، بعد ظهور مقطع فيديو قديم من حفل تخرجها في المدرسة، قام أحد أندية المعجبين الخاص بها بمشاركته على شبكة الإنترنت.

في الفيديو، يمكن رؤية سارة على خان وهي مراهقة وهي تتسلم شهادة التخرج من نيتا أمباني والفنان الكبير عامر خان.

سارة هي ابنة سيف على خان من زوجته الأولى الفنانة المعتزلة أمريتا سينغ وفي مقطع الفيديو، يظهر الوالدان وهما في حالة من الفخر بابنتهما سارة، التي درست في مدرسة مومباي Dhirubhai Ambani، والتي تابعت الدراسات العليا فيما بعد في جامعة كولومبيا.

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في وقت سابق من هذا العام، في حلقة من اعترافات ” كوفي ويز كاران”، تذكرت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا آخر مرة كانت فيها مع والدتها أمريتا ووالدها سيف معًا عندما سافرت إلى الولايات المتحدة من أجل التسجيل في الجامعة.

حققت سارة على خان أول ظهور لها في بوليوود مع فيلم “كيدارناث” في العام الماضي ثم لعبت دور البطولة في “سيمبا” مع رانفير سينغ، كما أن لديها في الوقت الحالي لارتباطات عدة أعمال مثل Love Aaj Kal 2 وCoolie No 1.