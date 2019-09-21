شقيقة سلمان خان أربيتا تنتظر طفلها الثاني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت اربيتا الأخت غير الشقيقة للفنان الهندي الكبير سلمان خان أنها تنتظر طفلها الثاني وممثل “لوفيتري” أيوش شارما، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة bollywoodlife الهندية الترفيهية.

في حفل توزيع جوائز IIFA لعام 2019، أكد أيوش شارما، في تفاعل مع وسائل الإعلام، الشيء نفسه، وقال: ” أعتقد أننا بانتظار وصول زائر جديد، أنا و(آربيتا) نتوقع طفلنا الثاني لقد كانت رحلتنا رحلة مذهلة، لذلك تبدأ من جديد، لا نستطيع الانتظار حتى يصل الطفل، “

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من ناحية أخرى، كتبت اربيتا خان شارما رسالة مؤثرة لزوجها في الذكرى السنوية الرابعة لزواجهما، جاء فيها: “زواج عظيم، أنت لست زوجي فقط، وأهيل ابني، بل أعز أصدقائي، ممتنة لأن يكون لي شريك في الحياة مثلك. أحبك كثيرا @aaysharma الذكرى السنوية السعيدة؟ “

كان أيوش شارما قد عقد قرانه على أربيتا خان في قصر تاج فالاكوما في حيدر أباد في 18 نوفمبر 2014، وأنجبا طفلهما الأول، أطلقا عليه اسم أهيل في 30 نوفمبر 2016. بعد ثلاث سنوات.

ظهر عيوش لأول مرة بالسينما في فيلم “Loveyatri” بطولة الوجه الجديد وارينا حسين Warina Hussain في عام 2018. وعندما سئل عما إذا كان قد تلقى نصائح من صهره سلمان خان عن النجومية، قال: “لقد أعطاني العديد من النصائح، لكن الآن وقد مر علىّ عام، توقف عن إعطائي النصائح “.