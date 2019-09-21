علياء بهات وسط سفاري أفريقيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت الفنانة علياء بهات فيديو جديد لمنصات التواصل الاجتماعي، الفيديو يختلف قليلًا عن مقاطع الفيديو التي تنشرها عادة. أ

عطت الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا متابعيها نظرة سريعة على رحلات السفاري الإفريقية “الجميلة”، التي قامت بها في وقت سابق. في الفيديو، يمكن رؤية عليا وهي تستمتع بالمأكولات المحلية والتفاعل مع السكان المحليين وغير ذلك.

في بداية الفيديو، كشفت عليا أنها في البداية كانت قلقة بشأن مشاركة الفيديو لأنها أرادت الابتعاد عن أي نوع من التكنولوجيا، لكنها، لم تستطع إلا مشاركة الفيديو مع معجبيها.

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أسدت علياء نصيحة خاصة في مقطعها الظريف، قالت: “حتى لو اكتشفت أسدًا أو جاموسًا، حاول فقط الوقوف صامتًا تمامًا، فسوف يبتعدون. إذا ركضت، فسوف يطاردك”.

في يوم الخميس 19 سبتمبر، شاركت عليا بهات صورة مذهلة لنفسها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي Instagram، في لقطة قريبة، كان يمكن أن ينظر إليها وهي ترتدي قبعة مع تعليق “مرحبًا بكم في الغابة. فيديو جديد عن السفاري الإفريقي الجميل الآن”.

على جبهة العمل، مرت علياء بهات بعام حافل، حيث شوهدت في فيلم Gully Boy وKalank، وتشمل المشاريع القادمة فيلم المخرج أيان موخرجي في Brahmastra، وكذلك المخرج كاران جوهر “تخت”.