العثور على جثة مُتحللة في مزرعة يملُكها الممثل ناجارجونا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عثرت الشرطة الهندية على جثة متحللة، في قطعة أرض مملوكة للممثل الهندي أككينيني ناجارجونا الشهير بـ”ناجارجونا” يوم الجمعة 20 سبتمبر، وقد تم العثور على الجثة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على الجثة، وأنها لشخص يُدعى تشاكالي باندو يبلغ من العمر 30 عامًا، والذي انتحر في منزل متهدم صغير يقع داخل الأراضي الزراعية، التي تنتشر على مساحة 50 فدانًا.

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وأضافت الشرطة بحسب ما نشره موقع hindustantimes، إن الممثل قام بشراء الأرض، وأنها تُركت دون استخدام لفترة طويلة، حيث زارت أمالا أكينييني، زوجة نجم التيلجو، الأرض في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

صعد هذا الحادث إلى الواجهة بعد أن شعر بعض العمال الزراعيين الذين كانوا يقومون بأعمال زراعية بأن رائحة كريهة تنبعث من سقيفة تقع على الأرض، وعندما فحصوا، وجدوا جثة متحللة لأحد الذكور داخلها، مما دفعهم لإبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور وفتشوا موقع الحادث مع فريق من الكلاب.

على جبهة العمل، فإن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا مشغول حاليًا باستضافة برنامج Bigg Boss Telugu 3. وقد شوهد آخر مرة في فيلم Manmadhudu 2.