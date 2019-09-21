الممثلة رشامي ديساي تتزوج في حلقة من برنامج تلفزيوني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت تقارير عن استعداد الممثلة التلفزيونية الهندية رشامي ديساي التي اشتهرت بالظهور في المسلسل التلفزيوني الشهير أوتاران Uttaran، للزواج في حلقة من البرنامج التلفزيوني الأكثر شهرة Bigg Boss بموسمه الثالث عشر، من صديقها أرهان خان الذي يشاركها الظهور أيضا في العرض.

وقد ذكرت صحيفة “مومباي تايمز” أن الممثلة من المقرر أن تتزوج من صديقها الممثل أرهان، وبحسب ما ذكره مصدر أن راشامي ستنضم إلى البرنامج في البداية بينما يحذو أرحان حذوها بعد عدة حلقات، وأضاف المصدر أيضًا أنه سيتم دعوة أحد أبناء عمومة رشامي وصديقاتها لحضور حفل الزفاف.

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إذا صدقت التقارير، فعندها سيكون حفل زفاف رشامي وأرهان هو حفل الزفاف الثالث في برنامج واقع المشاهير في وقت سابق، تزوجت سارة خان وعلى ميرشانت في الموسم الرابع وموناليزا وفيكرانت سينغ راجبوت في الموسم العاشر.

يُذكر أنه مع اقتراب موعد العرض الأول، لأحد أكثر البرامج إثارة للجدل، Bigg Boss 13، الذي سيجري بثه ابتداءً من 29 سبتمبر على قناة Colors TV، فإن التوقعات بشأن قائمة المشاركين والتفاصيل الأخرى المحيطة بالبرنامج تزداد هي الأخرى.

وتم التلميح في وقت سابق من مقدم البرنامج الفنان سلمان خان في عرض ترويجي بأن Bigg Boss 13 سيوفر وسيلة للمتسابقين للوصول إلى النهائي في غضون أربعة أسابيع فقط، إلى جانب تفاصيل أخرى.