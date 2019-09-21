هجوم على أكشاي كومار بسبب «المترو».. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تصدر النجم الهندي الكبير أكشاي كومار عناوين الصحف يوم الأربعاء 18 سبتمبر، وهو يأخذ جولة بالمترو بعد انتهائه من تصوير أحد الأعمال، لتوفير الوقت خلال ساعات الذروة لحركة المرور في مومباي.

منذ ذلك الحين، يتم التصيد للنجم على أفعاله، ويرى الكثيرون أن ترويج أكشاي كومار لمترو الأنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي هو محاولة منه للتغطية على دعمه لإهدار الغابات وقطع الأشجار بشكل غير مباشر.

منذ فترة طويلة، كان سكان مومباي قد احتجوا على اقتراح بقطع 2700 شجرة من غابة Aarey لاستيعاب مشروع جديد يُعتزم اقامته ويتبع خط مترو مومباي.

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في الآونة الأخيرة، واجه الميجا ستار أميتاب باتشان Amitabh Bachchan أيضًا حالة هجوم كبير، بعد أن أعرب عن دعمه لبناء مشروع المترو في مومباي واصفًا إياه بأنه “أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر كفاءة” و”حل للتلوث”، حيث لم تُقابل تغريدة أميتاب بشكل جيد من سكان مومباي، في الوقت الذي يحتج فيه الجميع على قطع الأشجار في غابة آري.

في سياق آخر، “الخيلادي” الذي يعد الأكثر نجاحًا على الإطلاق بين مشاهير بوليوود، حيث أصبح رقمًا صعبًا ومنافسًا خطيرًا بين أهم النجوم في السينما الهندية، كان قد احتفل بعامه الـ52 الذي صادف في التاسع من شهر سبتمبر.