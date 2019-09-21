الفنانة سوارا بهاسكار تتعرض لموقف محرج بسبب الكعب العالي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على الرغم من سيل التحذيرات المستمرة من أثار “الكعب العالي” على القدم والظهر، إلا أن النجمة الهندية السمراء سوارا بهاسكارSwara Bhaskar، امتثلت رغبتها في”ارتدائه”، وضربت بتلك الدراسة عرض الحائط.

بهاسكار تعرضت مؤخرًا لموقف محرج بعد محاولتها السير مرتدية حذاء ذا كعب عال خلال مشاركتها وسيرها على السجاد الأخضر في فعاليات حفل توزيع جوائز IIFA التي أقيمت في مومباي مساء الأربعاء 18 سبتمبر.

وفقا لما نشرته صحيفة “ndtv” الهندية، خلال سير الممثلة على السجاد غير متحكمة في توازنها للأسفل مالت بجسدها لتتجنب السقوط وسط إحراجها من المتواجدين، مما اضطرها إلى خلع الحذاء!

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وقالت سوارا، عن الصور التي تم التقاطها بالكاميرا، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، “بالطبع حدث ذلك! استمرت العداوة الطويلة في حياتي مع الكعب، وعلى السجادة الحمراء! “

من ناحية أخرى، تخلت أيقونات الأناقة في بوليوود مثل ديبيكا بادوكون وسونام كابور عن الأحذية ذات الكعب العالي، في كثير من الأحيان لصالح أحذية رياضية من أجل السير بشكل مريح، وقد يتذكر البعض أن كل من ديبيكا وسونام قد اختارتا أحذية رياضية لحفلات زفافهما.

كانت الدورة العشرين لجوائز أكاديمية السينما الهندية الدولية أو جوائز IIFA حدثًا مرصعًا بالنجوم مع مشاهير مثل ديبيكا بادكون وكاترينا كايف وعليا بهات وسلمان خان ورانفير سينغ وسارة على خان وغيرهم.