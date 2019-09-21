كيفانج تاتليتوج يتحول لمغني راب ويشعل حفل خاص بالرقص مع زوجته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» محبيه بأدائه لمقطع غنائي على طريقة الـ«راب» ضمن إعلانه لصالح إحدى ماركات الملابس العالمية التي يمثل وجهاً إعلانياً لها.

الإعلان حقق نسب مشاهدية قياسية منذ طرحه، وتبادله فانز النجم الوسيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن انبهارهم بأداء كيفانج للـ«راب»، حتى أنهم شجعوه على بطولة عمل فني، يجسد فيه شخصية مغني راب.

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كيفانج لم يكتف بهذا القدر من الإثارة، حيث حضر برفقة زوجته منسقة الملابس باشاك ديزر حفل إطلاق المجموعة الجديدة لماركة الملابس، واشعل السهرة بالرقص معها، حيث عكست الصور التي انتشرت من أجواء الحفل، مدى انسجام الزوجين.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.