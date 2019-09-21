نيكول شيرزينجر تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثيرت حالة من الجدل مؤخرا، في مواقع التواصل الاجتماعي، والصحافة العالمية، وذلك بعد ساعات من إختراق حساب المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، حيث نشر الهاكرز مجموعة من الصور العارية والفاضحة عبر حسابها الرسمي، وذلك قبل أن تتمكن من إستعادة الحساب وحذف هذه الصور.

وعلى الرغم من قيام نيكول شيرزينجر، بحذف الصور المسربة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على حالة الجدل بين متابعيها البالغ عددهم 5 ملايين، وسرعان ما تم تداول الصور بكثافة بين نشطاء إنستجرام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووسط حالة الزخم التي حدثت على خلفية صور «شيرزينجر»، شكك بعض النشطاء في حقيقة الصور المتداولة حيث أكدوا أن الصور تم التعديل عليها بواسطة الفوتو شوب.

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وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية نيكول شيرزينجر، أن تخطف الأنظار نحوها خلال تجولها في سيدني، مؤخرا، وذلك خلال توجهها لتستقل سيارتها الفارهة.

النجمة العالمية وهي واحدة من لجنة تحكيم برنامج ” Australia’s Got Talent”، ظهرت بإطلالة براقة وهو ما جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الأولي لظهورها.

وكانت نيكول شيرزينجر البالغة من العمر 41 عاما، قد ظهرت مرتدية “بدلة” floral من الحرير لاقي تصميمها إعجاب قطاع كبير من عشاقي الموضة، والبدلة هي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء “Ermanno Scervino” ووصل سعر التصميم إلى 2265 جنيها إسترلينيا.