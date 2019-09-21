باريش أردوتش يؤكد حبه لجوبسي أوزاي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بين الحين والآخر، تنتشر شائعة حول انفصال الفنان التركي باريش أردوتش عن حبيبته الممثلة والكاتبة جوبسي أوزاي، إلا أن حب النجمين كان أقوى من هذه الشائعات، وبالرغم من تجاوز عمر قصة حبهما الـ5 سنوات، لم يصرح النجمان بنيتهما للارتباط الرسمي أو الزواج قريباً.

باريش في أحدث حوار صحفي له، تحدث عن سر استمرار ارتباطه بجوبسي حتى الآن، بالرغم من وسامته وشهرته ووجود الكثير من المغريات التي قد تؤثر على علاقته بها حوله طوال الوقت، حيث قال: «لا أحد يستطيع القيام بذلك بالاجبار، هذا يتعلق بالشخصية نفسها، أحب الهدوء ولأن هدوءنا في مكانه لذا نحن نمضي سنوات وسنوات».

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وعما إذا فكر في امرأة أخرى يوماً ما أو شعر بالندم، قال: «الشكر الكثير ليس لدي هكذا وضع ولا يوجد أي لحظة قلت فيها «تبا»، في الواقع ربما لحظي وجود شخص في حياتي يجعلني أتوازن».

يُذكر أن باريش كان قد شارك جوبسي في الموسم الأول من فيلم «دليها» عام 2014، وفي كواليس التصوير، نشأت قصة حبهما.

من ناحية أخرى، ينتظر باريش أردوتش عرض الموسم الثاني من مسلسل «الغراب» الذي يشارك بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك.