وعد تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة السعودية وعد لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة جدا، حازت على إعجاب جمهورها.

وعد تألقت في الجلسة بفستان أسود طويل منفوش من أسفل، ومكشوف الكتفين، من تصميم INCANTO، وصبغت شعرها باللون النحاسي وتركته منسدلا على كتفها.

الفنانة السعودية أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية زادتها بريقا، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمال ملامحها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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وعد كشفت أنها خضعت لهذه الجلسة على هامش إحيائها حفل زفاف في إيطاليا، حيث علقت قائلة: “صور من العرس قبل كم يوم في #ايطاليا_كومو عرس جميل وفله ووناسه جداااا الله يوفقهم”.

وقد حازت صور الفنانة السعودية على إعجاب جمهورها بشدة، وتغزلوا في جمالها وأناقتها.

وكانت الفنانة السعودية وعد قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها الوحيد «حسناء»، ونشرت صورة مميزة تجمعهما بدت فيها ابنتها تقبلها، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «خص واحد بس يغير من ثباتيَ وثبات قلبي وشعوري وحتى ملامح وجهي يااجمل حب واجمل احساس استودعتك الله».

وفي الوقت الذي هنأ فيه فانز وعد، الفنانة السعودية بعيد ميلاد ابنتها، ركزت أغلب تعليقاتهم على طلّة ابنتها المثيرة، حيث بدت بشعر أحمر ناري، حيث انتقدها البعض مؤكدين أنها لا تناسب تقاليد المجتمع السعودي، في الوقت الذي رأها البعض الآخر حرية شخصية لا يجوز انتقادها.