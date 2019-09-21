مينا مسعود يعبّر عن عشقه لمنى زكي.. ماذا فعل عندما التقى بها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان الكندي من أصول مصرية مينا مسعود، عن عشقه لنجمة مصرية، ووصفها بأنها فتاة أحلامه.

الفنان الكندي قال، في لقاء له في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس 19 سبتمبر، أنه يعشق النجمة منى زكي، وعبر عن سعادته لتواجدها في حفل الافتتاح أيضا.

وأضاف أنه لا يعرف فنانة عربية غيرها، وذلك بسبب عدم متابعته الجيدة للوسط الفني العربي، نظرا لسفره إلى الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

الفنان الكندي التقى بمنى في الحفل الذي أقيم بعد المهرجان، والتقط صورة معها نشرها على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعبر عن إعجابه بجمالها قائلا: “منى زكي جميلة دائما”، كما مزح معها بالسؤال عن سبب غياب زوجها الفنان أحمد حلمي عن الحفل.

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منى أعادت نشر الصورة على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ووجهت رسالة لمسعود، قائلة إن زوجها أحمد حلمي يفتقد رؤيته، وأكدت أنهما يحبانه وفخوران به.

وكان مينا مسعود قد حقق حلم حفيدة عادل إمام مؤخرا، حيث التقى بها على هامش زيارته إلى مصر، من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي.

وشارك المخرج رامي إمام عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة لمينا مسعود بصحبة ابنة شقيقته، وعلق عليها قائلا: “عندما تمتلك ‏حلما، تتمنى لو يتحقق يوما ما، واليوم ابنة أختي التي تبلغ من العمر 11 عاما، حققت أحد أحلامها التي عملت عليها لمدة 4 ‏شهور متواصلة، إذ وعدها والدها أنها لو خسرت بعض الوزن، تستطيع أن تقابل نجم هوليوود مينا مسعود في مصر، قبل ‏بدء مهرجان الجونة”.‏

وتابع إمام: “وقد سعت جاهدة لتحقيق حلمها، خسرت وزنها، وأخيرا قابلته، هالة أنا فخور بك يا حبيبتي، أنتي مثال حي على ‏الصبر والعزيمة”.