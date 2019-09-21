«عفريت» في منزل أحمد فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، كواليس موقف غامض و مرعب تعرض له هو وشقيقه الفنان كريم فهمي، في منزلهما.

أحمد فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e: “كنت مع شقيقي كريم في منزلنا القديم بالهرم، وفوجئنا بشبح لسيدة، اقتربت منا مما أصابنا بالرعب ثم انصرفت وخرجت من باب الشقة”.

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وأضاف: “في اللحظة نفسها شعرت بالشك مما رأيته لكن كريم قال لي إنه شاهد شبح السيدة أيضاً بالفعل، وحتى وقتنا هذا لا أعرف سبب ذلك، ولكن أشعر بالرعب من منزل الهرم”.

من ناحية أخرى احتفل الفنان أحمد فهمي، بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، في حفل أسطوري حضره حشد هائل من النجوم.

وكشف أحمد فهمي، مؤخرا عن تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد، لأزمة صحية خلال قضائها شهر العسل ونشر صورة لها من داخل المستشفى وعلق عليها مؤكدا أنها ترقد في المستشفى منذ يومين وأن ما أصابها بسبب الحسد وتركيز البعض معهما منذ يوم زفافهما إلى الآن.