Sep 21, 2019 يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لجولة فنية خيرية في الولايات المتحدة الاميركية في شهر تشرين الأول/اكتوبر المقبل. ويجول نجم اراب آيدول في عدد من الولايات الأميركية لإحياء 9 حفلات يعود ريعها لصالح مشاريع خيرية في فلسطين. الجولة ستكون من تنظيم مؤسسة الإغاثة الإسلامية، ويفتتحها عساف في “سانتا كلارا” 4 أكتوبر، ويختتم الجولة بـ “نيو أورلينز” 20 اكتوبر. Advertisements هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها عساف بجولات فنية خيرية، حيث سبق وأحيا سلسلة من الحفلات الناجحة في كندا وأميركا لأجل دعم فلسطين. آخر أعمال “عساف” أغنية “كرمالك انت” تتر مسلسل “عروس بيروت. الأغنية حملت توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل. إليكم جدول الحفلات







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف يجمع التبرعات في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.