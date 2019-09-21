صابر الرباعي يعلق على مشاركة أحلام وراغب علامة في "ذا فويس"..ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، عن رأيه في التغيير الذي طرأ على لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس"، مشيرًا إلى أنَّ كراسي المدربين ليست حكرًا على أحد، وشددَّ على أنَّ هناك بعض الفنانين الذين تعلق بهم الجمهور في لجنة التحكيم.

وعلقّ الرباعي في تصريحاتٍ صحفية على اتهاماتٍ وُجهت لإدارة برنامج "ذا فويس" بإعادة أحلام وراغب علامة سويًا، بهدف عودة المناكفات ومشاهدة البرنامج، فقال: لا يصح القول بإنَّ إحضار الفنانين لهذه البرامج من أجل المناكفات والانتشار"، مستشهدًا بأنَّ البرنامج لا يُعرض من أجل التسلية والمشاحنات، بل بهدف تدريب المواهب من قِبل كل فنان ولإعطائهم الخبرة من تجاربهم ليواصلوا طريقهم.

وبشأنِ تخوفه من مصير رواد كبار الفن من مثل وديع الصافي وصباح، اللذين تلقيا انتقاداتٍ لاستمرارهما رغم حالة الوهن التي عانيا منها قال: "سأتوقف عن الغناء في حال تحولت نظرات إعجاب الجمهور بي إلى شفقة وعاهدت نفسي على ذلك مهما كلفني الأمر".

وأشار إلى أنّه سيكون صادقًا مع نفسه في حال وصوله لمرحلة الوهن وأنّه سينسحب حينها من الوسط الفني، مؤكدًا: "إن وصلت إلى مرحلة اختلف فيها صوتي أو قلّ عطائي سأتوقف".

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وعن استمراره في إصدار الألبومات رغم اتجاه غالبية الفنانين لطرح الأغاني "السينغل"، قال إنَّ الألبوم "برستيج" للفنان ويجمع من خلاله بين الأنماط الغنائية المتنوعة التي يقدمها المطرب، موضحًا أنّه يحرص على التنويع وغناء جميع الأنماط كي يصل إلى مختلف أذواق الجمهور.

وردّ على عدم انتشار أغانيه التي قدمها بالفصحى، قائلًا: "نمط القصيدة المغناة ليس سهلًا والجمهور لا يستسيغ عادةً مثل هذه الألحان"، واعترف قائلًا: "أنا أيضًا مقلٌ في غناء القصائد الفصحى وهي ليست ملعبي الأساسي، لكنني أغنيها من باب الحفاظ على رونق اللغة العربية".

وعن ترقب الجمهور لتعاونٍ بينه وبين المطرب كاظم الساهر، وأنه سيغني من ألحان "القيصر"، أبدى تحمسه قائلًا: "الموضوع كان قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال أثناء اجتماعاتنا المتكررة في ذا فويس، وأنا حريص على أن يتم هذا التعاون في القريب العاجل".

وأعلنَّ عن جديده في الغناء فقال إنه قد سجل أغنيتين باللهجة العراقية من ألحان حاتم العراقي قبل عدة سنوات وأنّه يفكر في أن يطرح إحداهما قبل نهاية هذا العام وتحمل عنوان "أهلًا وسهلًا".