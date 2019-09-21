ًالأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل الفيلم العالمي "ولد ملكا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات في مؤتمرٍ صحفي: "إنَّ صاحب فكرة الفيلم بالأساس هو المنتج أندريس جوميز، حيث تحدثنا سويًا بداية الأمر، وانطلق من حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث، فقدم المنتج جوميز مقترحًا من أجل تقديم فيلمٍ يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبيةً لدعوة الملك جورج الخامس التي وُجهت للملك عبدالعزيز رحمه الله وتم تكليف الملك فيصل لتلبية هذه الدعوة".

وأضاف الأمير تركي: "الإنتاج أخذ عامين ونصف العام من بداية الفيلم وحتى نهايته، وتم استقطاب ممثلين من داخل المملكة ومن خارجها، وعدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوارٍ مهمةٍ في الفيلم، إضافةً إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن أفريقيا كذلك".

وأوضح: "حرصنا على كيفية نشر الفيلم والترويج له بدءًا من المملكة ودول الخليج، انتقالاً إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله".

في حين أنَّ الفيلم العالمي "وُلد ملكا" أو "Born A King" سيبدأ عرضه الخميس الـ 26 من أيلول/سبتمبر الجاري ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله – إلى بريطانيا عام 1919، وهو إنتاجٌ مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.

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ويغطي الفيلم حياة الملك فيصل المبكرة - منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920 - ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطنٍ سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عامًا أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصياتٍ أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.