محمد فراج يكشف كواليس إعلان خطوبته في افتتاح مهرجان الجونة.. وبسنت: الخبر أزعج معجباته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري محمد فراج خطوبته على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي بدورته الثالثة، ليفاجئ الجميع بهذا الخبر على هامش المهرجان، ويحصلان على تهنئة زملائهما ومباركتهم.

وفي أول لقاء إعلامي لفراج وبسنت بعد الخطوبة، تحدثا لـ"فوشيا" عن سر إعلان خطوبتهما في حفل افتتاح الجونة، مؤكديْن أن الأمر لم يكن متعمدًا، ولكنه جاء بتلقائية كبيرة، وهو ما جعل له مذاقًا مميزًا أسعدهما كثيرًا.

وقال محمد فراج، إنه لمس محبة زملائه له فور إعلان الخطوبة، وتفاعلهم مع الخبر بشكل كبير، فيما علقت بسنت على أن خبر الخطوبة أزعج معجبات فراج بشكل كبير، مبدية سعادتها بإعلانه وبالتجربة كلها.

ووجه كل من فراج وبسنت رسالة لبعضهما، متمنين أن يعيشا معًا طوال العمر، وأن يتم الله زواجهما على خير، واعتبر كل منهما الآخر نعمة كبيرة في حياته.

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وعلقت بسنت شوقي على مميزات محمد فراج وعيوبه، مؤكدة أنه كريم ويتميز بالحنية والطيبة وخفة الدم، لافتة إلى أن من أبرز عيوبه العصبية؛ إذ أكد فراج ذلك بالفعل.

يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي عملا معًا في العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل "سابع جار، وقابيل، وتحت السيطرة".