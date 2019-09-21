صفاء سلطان: ما حدا يزايد على حبي للأردن.. والتعليقات المسيئة تعكس تربية أصحابها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الممثلة الأردنية صفاء سلطان لحملة انتقادات واسعة بخاصة بعد أن حلّت ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدّمه الممثل السوري باسم ياخور، حيث تحدّثت باللهجة الأردنية بطريقة اعتبر خلالها البعض أنها تحمل نوعًا من السخرية والاستهزاء، على أثر روايتها نكتة عن "شاب أردني يريد الذهاب إلى سوريا للترفيه عن نفسه على الرغم من تحذيرات والدته، لكن عند دخوله الأراضي السورية، تساءل الشاب ما إذا كانت الحرب قد اندلعت في سوريا أو الأردن، بسبب الهدوء الذي شعر به عند دخوله الأراضي السورية". فطالتها حملة شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أجبرها على الاعتذار من الشعب الاردني.

من جهة ثانية، حلّت صفاء سلطان ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يعرض على شاشة "أم بي سي"، مع الإعلامي مصطفى آغا، حيث أبدعت بتقليد أصالة وأحلام وجورج وسوف ونجوى كرم.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة صفاء سلطان؛ إذ تحدثت عن حبها للأردن رافضة المساس بانتمائها الوطني، موجهة رسالة شديدة اللهجة للأشخاص الذين يعمدون إلي التعليقات المسيئة والمؤذية.