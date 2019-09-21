متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان السّوري أيمن رضا خبر اعتزاله الذي انتشر مؤخرًا عبر عدة مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.
وقال رضا: "لما بدي أعتزل أنا بقرر هاد الموضوع وبنشره على صفحاتي".
اعتزال رضا تداولته العديد من المواقع الإلكترونية إلى جانب صفحات السوشال ميديا، على إثر حوار له مع إحدى المجلات تحت عُنوان "أيمن رضا: أعلن اعتزالي".
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن رضا يعلق بالفيديو على أنباء اعتزاله.. شاهدي ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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