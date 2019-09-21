تعرف على إيرادات فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز

واشنطن- لايف ستايل حقق فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينفير لوبيز ايرادات وصلت لـ 50 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور 6 أيام على طرحه. قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score". وتدور أحداث حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات. وتعود أحداث الفيلم الى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الامريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria. قد يهمك أيضاً :

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