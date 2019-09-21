فارس كرم يحيي حفلا غنائيا بلبنان أكتوبر المقبل

بيروت - لايف ستايل
يستعد المطرب فارس كرم، لإحياء حفل غنائي، يوم 5 أكتوبر المقبل، في لبنان.
من ناحية أخرى دافع الفنان اللبناني فارس كرم، بشدة عن مواطنته الفنانة إليسا بعد تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها وبطنها المنتفخ في صورة جمعته بـ ملكة الإحساس في طائرة خلال عودتهما من القاهرة.
وقال فارس كرم، في احدى اللقاءات التلفزيونية: "فيه عالم بتحب وعالم ما بتحب.. هيدي اسمها إليسا وفي إليسا واحدة بس.. ما في حدا مثل إليسا.. بحبك".
وكانت إليسا ردت على حملة التنمر عليها من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قالت فيها: "ايها الكارهين موتوا بغيظكم".
يذكر أن، فارس كرم، أحيا مؤخرا حفلتين بلبنان، الأولى يوم 6 سبتمبر، على هامش مهرجان جورة الترمس، والأخرى يوم 7 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان الزلقا.
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