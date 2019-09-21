سينتيا صامويل تفوز بجائزة عالمية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إتجهت الأنظار اليوم إلى أبو ظبي حيث يلتقي عدد كبير من المواهب العربية والعالمية في حفل جوائز من تنظيم Nickelodeon، والتي تعتبر من أهم الشركات الإعلامية عالمياً حيث تقيم سنويا واحدة من أكبر حفلات التكريم في الولايات المتحدة الأميركية. هذا العام وقع اختيار القيّمين على هذا الحفل على العالم العربي لتكريم شخصيات عربية مؤثرة حيث تم توزيع عدة جوائزعن فئات كثيرة ومختلفة تم الإعلان عنها سابقا ليتمكن محبو المواهب من التصويت لهم.

من لبنان، تمكنت الممثلة سينتيا صامويل وبالرغم من صغر سنها الفني أن تحصد جائزة Favorite female new comer بحيث أن سينتيا تتمتع بموهبة كبيرة بإجماع النقاد وذلك بعد ظهورها في مسلسل خمسة ونص الذي عرض خلال موسم رمضان الفائت. وقد بدت سينتيا أقرب الى جمهورها ومحبيها في الآونة الأخيرة وحصدت شعبية ومحبة كبيرة من متابعيها ما جعلها تحصل على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين من فئتها.

إضافةً الى تسلمها الجائزة الخاصة بها، سلمت سينتيا والمغني العالمي Conor Maynard جائزة أفضل مغني عربي للنجم محمد حماقي، واللافت كان في حضور سينتيا على المسرح، إطلالتها المميزة، حيث ارتدت بدلة بنفسجية اللون من توقيع المصممة جيسيكا كاي.

أما في ما يخص نشاطاتها المقبلة، تستعد سينتيا لعدة أعمال جديدة ومنوعة ومشاريع كبيرة ستبصر النور قريباً. يذكر أن سينتيا هي من عائلة المواهب التي تتولى إدارتها شركة هيومانجمنت.

