شكرا لقرائتكم خبر عن "بينك"تحصل على جائزة Legend of Live award من"بيلبورد"وتكرم في نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تقديمها عدد من الاستعراضات الغنائية الناجحة ضمن جولاتها الغنائية " Beautiful Trauma tour " خلال الفترة الماضية، قرر القائمون علي حفل توزيع جوائز " Billboard " عام 2019 تكريم النجمة العالمية بينك و أن تحصل علي " Legend of Live award " ،من المقرر أن يقام الحفل شهرنوفمبرالمقبل في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار موقع " بيلبورد " أن بينك هي أول فنانة تفوز بجائزة " Legend of Live " وهوأعلى تكريم من Billboard للجولات الغنائية الناجحة التي تبهرعشاق الموسيقي والغناء حول العالم .

يذكر أن بينك أطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى حمل اسم "Hurts 2B Human" مع النجم خالد، وذلك على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وفى الساعات الأولى لإطلاق الكليب استطاع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية و تم تداوله بكثافة بين محبي وعشاق بينك، وكانت عودة بينك للساحة الغنائية قوية ومذهلة خلال شهر أبريل الماضى، بعد إطلاقها ألبوم "Hurts 2B Human" ، وهو الثامن للمطربة الأمريكية الشهيرة.