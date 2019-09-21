جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت المغنية العالمية جنيفرلوبيز، الأجواء أثناء ظهورها أمس فى أسبوع الموضة بميلانو، بعد ارتداءها فستانها الأخضر الشهير ماركة "فيرساتشى"، للمرة الثانية بعد ارتداءها له فى حفل توزيع الجرامى عام 2000.
وارتدت لوبيز صاحبة الـ 50 عاماً، فستانها الأخضر بعد مرور 19 عاماً على الظهور الأول به، وسرعان ما خطفت الأنظار إليها، بعد ظهورها بشكل أفضل بكثير فى الفستان بالرغم من مرورهذه السنوات .
وفى تصريح لـ "إريك شميدت" الرئيس التنفيذى السابق لشركة google، أكد على وجود عمليات بحث كثيرة عن صور الفستان الخاص بالمغنية والممثلة العالمية.
جنيفر لوبيز فى ظهورها الأول عام 2000 بذات الفستان
وحظيت لوبيز على ما يقارب الـ 10 مليون مشاهدة لمقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام بعد مرور ما يقارب الـ 10 ساعات، كما سارع العديد من مشاهير العالم فى الاشادة بظهورها المتميز فى أسبوع الموضه وعلى رأسهم كلوى كاردشيان.
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