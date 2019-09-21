شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إقبال كبير على تذاكر الفيلم المصرى "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الجمعة إقبالا كبيرا من الجمهورعلى تذاكر الفيلم المصرى " لما بنتولد " وذلك بعد فتح باب حجز التذاكر مباشرة، وذلك قبل عرضه العالمى الأول مساء اليوم السبت، بحضورابطاله وعدد من نجوم الفن، حيث يشارك فى قسم الأفلام خارج المسابقة

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغيرطريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.