حمور زيادة لـ"الخليج 365": عرض "ستموت في العشرين" بالجونة السينمائي شرف كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الكاتب السوداني حمور زيادة، صاحب رواية "النوم عند قدمي الجبل"، المأخوذ عنها فيلم "ستموت في العشرين"، أنه شرف كبير أن يكون أول عرض عربي للعمل بمهرجان الجونة السينمائي.

وتابع: "المهرجان من أهم المهرجانات العربية رغم حداثته، وسعيد بمشاركة الفيلم به".

وأثنى حمور على مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء مؤكدًا أنه شاهد الفيلم لمرة واحدة بعد انتهاء عملية المونتاج وأذهلته النتيجة وأداء الأبطال.

جدير بالذكر أن الفيلم عُرض، أمس الجمعة، بمهرجان الجونة على مسرح المارينا، بحضور "كندة علوش، ومنى زكي، وبسمة، ومحمد كريم، ومحمد حفظي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وإلهام شاهين".