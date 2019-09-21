بطلة "ستموت في العشرين": شخصيتي مخيفة.. والسودان غير مواكبة لصناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، والمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلم "ستموت في العشرين".

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد في الفيلم دور سكينة والدة المزمل الذي تتحكم في حياته نبوءة، وهي شخصية مخيفة، وبها الكثير من الصراعات".

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وتابعت: "رغم صعوبة الشخصية، فإنني استطعت الاقتراب منها، لأن فترة التحضير كانت كبيرة حوالي عامين، فتدربت عليها جيدًا".

وأضافت إسلام: "في السودان نحن غير مواكبين للتطور الذي تشهده صناعة السينما، وهذا كان التحدي الأول، رغبة في تقديم عمل فني جيد".

الفيلم عُرض، أمس الجمعة، بمهرجان الجونة على مسرح المارينا، بحضور "كندة علوش، منى زكي، بسمة، محمد كريم، محمد حفظي، خالد الصاوي، غادة عادل، إلهام شاهين".