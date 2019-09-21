كندة علوش عن أحمد داش: "تحول الولد الصغير إلى شاب موهوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حبها للفنان الشاب أحمد داش، موجهة له رسالة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت كندة صورا لها مع أحمد داش، خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت: "وتحول الولد الصغير إلى شاب موهوب للغاية.. أتمنى لك حظاً طيباً يا عزيزي".
من جانبه علق الفنان أحمد داش على الصورة قائلًا: "أحبك".
تقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 سبتمبر حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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