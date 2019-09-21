بعد نقلها إلى المستشفى.. هنا الزاهد: "اللهم اشفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد جمهورها "دعاء"، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى، خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت الزاهد: "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

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كان الفنان أحمد فهمي نشر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي احتفل مؤخرًا بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن من مصر والعالم العربي.