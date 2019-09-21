يسرا: هذه شروطي لخوض دراما رمضان 2020

تدرس النجمة المصرية يسرا، خوض دراما رمضان 2020، بمسلسل جديد، مؤكدًة أنّه عُرض عليها العديد من السيناريوهات خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنّها لم تُعطِ أيّ ردود تجاه العروض، وأرجأت الأمر لمطلع أكتوبر المقبل لتحديد موقفها. وقالت يسرا لـ”فوشيا” إنها ستقرر الظهور في رمضان المقبل بشروط محددة، لافتة إلى أنّها ستحدّد ذلك بناء على أحوال سوق الدراما، خاصًة أنّ العام الماضي لم يكن الأفضل من وجهة نظرها، مردفًة: “السوق وما يدور فيه والورق الجيد يحسمان قراري”.

وعن الشروط الأخرى، أوضحت أنّها في حال تعاقدها على عمل درامي جديد ستضع بندًا ببدء التصوير مبكرًا للخروج من أي عوامل ضغط، خاصًة أنّها تصوّر فيلمًا سينمائيًا جديدًا يحمل اسم “صاحب المقام”، وهناك حالة ضغط في العمل بسبب توقّفها الطويل في محنة مرض والدتها ثمّ وفاتها. ورفضت يسرا الحديث عن تفاصيل أيّ عروض درامية مؤكدًة أنّها ستعلن في حال تم التعاقد رسميًا على مسلسل جديد. يُذكر أنّ يسرا، غابت عن دراما رمضان الماضي، وكانت آخر مشاركاتها في رمضان 2018 من خلال مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، وشاركها شيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.