تعرف على أولى حفلات فارس كرم في أكتوبر المقبل

يحيي المطرب فارس كرم، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم 5 أكتوبر المقبل، والذي من المقرر إقامتها في دولة لبنان.

ومن المقرر أن بشدو "كرم" خلال الحفل بمجموعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن المطرب فارس كرم

كان أحيا مؤخرًا حفلتين في لبنان، حيث كانت الأولى يوم 6 سبتمبر، على هامش مهرجان جورة الترمس، بينما الثانية يوم 7 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان الزلقا.