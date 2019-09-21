دعت الفنانة هنا الزاهد، لنفسها بالشفاء العاجل، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتبت "هنا" عبر صفحتها قائلة :"اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاءً لايغادر سقمًا عاجلًا غير آجل.. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها الشفاء العاجل.
يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، احتفل مؤخرا بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد داعية لنفسها:"اللهم اشفيني فأنت القوي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.