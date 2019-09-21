شاهد.. هنا الزاهد داعية لنفسها:"اللهم اشفيني فأنت القوي "

دعت الفنانة هنا الزاهد، لنفسها بالشفاء العاجل، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت "هنا" عبر صفحتها قائلة :"

اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاءً لايغادر سقمًا عاجلًا غير آجل.. اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها الشفاء العاجل.

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، احتفل مؤخرا بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.