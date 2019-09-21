قال الفنان إياد نصار، إنه يستعد لطرح مسلسله الجديد "حواديت الشانزلزية" خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن تدور أحداث العمل حول مرحلة الخمسينات.
وأكد "نصار" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الدور الذي يجسده خلال أحداث العمل يعتبر بالنسبة له بمثابة تحدٍ من نوعجديد، وأضاف أنه يجسد خمس شخصيات داخل شخصية واحدة.
وعن النجاح الكبير الذي حققه فيلم الممر قال:"بالفعل الممر حقق نجاح وردود فعل إيجابية توقعناها فهو مشروع وطني كبير".
وعن كواليس الممر قال:"بصراحة كواليس الممر كانت حرب ولكن بفضلربنا الفيلم لاقى استحسان الجمهور بشكل كبير".
وعن ردود فعل الجمهور حول في فيلم "ولاد رزق2" قال:"في الحقيقة ولاد رزق2 هذه كانت المرة الأولى التي أتعامل بها مع الفنان أحمد عز والمخرج شريف عرفة ومجموعة كبيرة من الممثلين، بالإضافة إلى ذلك فإن الدور الذي جسدته خلال أحداث الفيلم كان ضيف شرف ولكن أعتمد على وجود مجموعة مكثفة من الفنانين".
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يكشف لـ "الـوفـد" كواليس"الممر" وموعد عرض "حواديت الشانزليزية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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