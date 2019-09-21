محمود مسعود يكشف لـ "الـوفـد" العمل المحبب له خلال مشواره الفني

قال الفنان الكبير محمود مسعود، إنه بالرغم من مشاركته في العديد من الأعمال الكبيرة والضخمة إلا أن هناك عمل محبب بالنسبة له، لافتًا إلى أن هذا الفيلم لم يتم عرضه في مصر اسمه "صعاليق ولكن شعراء".

وأكد "مسعود" خلال ندوة أقامتها بوابة الوفد ضمن عدة ندوات تعقدها الجريدة مع الفنانيين،

أنه تم تصوير العمل في دبي، وأضاف أنه تتناول أحداث الفيلم ما قبل الإسلام بـ 150 عاما.

وعن الشخصية التي جسدها خلال العمل قال :" الشخصية التي جسدتها هو رجل يتم قتل أحد معارفه ويحاول الانتقام من مائة من

قاعدة القبيلة.

وأضاف : "وجاءت إلى العديد من الجوابات من الجزائر وكانت ردود الفعل عليه إيجابية بدرجة كبيرة جدًا، حيث كان الاتفاق أن يتم وجود نسخة لمصر هدية لطرحه بها وعندما تم إهداء العمل لمصر رفضته تحت وهم الريادة والقيادة وأن لدينا العديد من الأعمال".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي.