ينطلق مساء اليوم، السبت، الموسم الخامس من برنامج "The Voice"، الذي من المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc.
ويشار إلى أن تتكون أعضاء اللجنة في هذا الموسم من الفنانة سميرة سعيد، الفنانة أحلام، الفنان راغب علامه، والفنان محمد حماقي.
يذكر أن يهدف برنامج ذا فويس The Voice أحلى صوت الذي يبث عبر قناة mbc1 في موسمه الخامس إلى اكتشاف المواهب الغنائية في جميع أنحاء الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج "The Voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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