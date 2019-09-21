نائبة بالبرلمان السوداني تدعو إلى وقف العمل بالشريعة الإسلامية

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - نشر موقع ” كوش نيوز ” السوداني تصريحات ” عائشة موسى السعيد ” عضو مجلس السيادة السوداني خلال استضافتها في برنامج ” بلا قيود ” المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC ” عن وقف العمل بالشريعة الإسلامية في بلادها .

وأرجعت السبب في دعوتها لذلك إلى أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان ويجب المحافظة على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين أو أديانا أخرى .

وأثارت تصريحات عائشة السعيد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وبين السودانيين الذين اعترضوا على ذلك وأبدوا استيائهم عن ما صرحت به .

فجاءت التعليقات مثل : ” يعنى رب العباد قال ” ورضيت لكم الإسلام دينا ” وهذه تقول لا .. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ” و ” معناها المخابرات لا تريد استقرارا في السودان وبهذه الحلقة تدعو الجماعات المتطرفة إلى الاستعداد ” .