كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - نشر موقع ” كوش نيوز ” السوداني تصريحات ” عائشة موسى السعيد ” عضو مجلس السيادة السوداني خلال استضافتها في برنامج ” بلا قيود ” المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC ” عن وقف العمل بالشريعة الإسلامية في بلادها .
وأرجعت السبب في دعوتها لذلك إلى أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان ويجب المحافظة على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين أو أديانا أخرى .
وأثارت تصريحات عائشة السعيد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وبين السودانيين الذين اعترضوا على ذلك وأبدوا استيائهم عن ما صرحت به .
فجاءت التعليقات مثل : ” يعنى رب العباد قال ” ورضيت لكم الإسلام دينا ” وهذه تقول لا .. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ” و ” معناها المخابرات لا تريد استقرارا في السودان وبهذه الحلقة تدعو الجماعات المتطرفة إلى الاستعداد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة بالبرلمان السوداني تدعو إلى وقف العمل بالشريعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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