مرتضى منصور ينتقد مهرجان الجونة ويهاجم الفنانات : ” بلاش قرف يامقرفين “

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - في مداخلة هاتفية لرئيس نادي الزمالك المستشار ” مرتضى منصور ” في برنامج ” الزمالك اليوم ” على قناة ” الحدث ” مع الإعلامي الرياضي ” خالد الغندور ” هاجم مهرجان الجونة السينمائي وحفل افتتاحه الذي انعقد يوم الخميس الماضي .
وانتقد الفنانات اللاتي ظهرن بحفل الافتتاح انتقادات لاذعة معلقا على ما ارتدينه من فساتين وصفها ب ” العري ” .
فقال : ” في الوقت اللي مصر بتتعرض لأسوء حملة لهدم استقرارها عاملين لي مهرجان الجونة .. النسوان هناك بتتفنن في ظهور ملامح جسدها .. بلاش قرف يا مقرفين وكل ست تداري جسمها ” .
كما أشار إلى أن التوقيت الذي يتم فيه المهرجان غير مناسب ولا يتوافق مع الأحداث الجارية التي تمر بها مصر .
قائلا : ” البلد بتضرب كل يوم من عيال صيع ومجرمين ومخابرات تركية قطرية إنجليزية .. إيه القرف دا ” .
وأكد على أن الإعلام المصري يحتاج إلى وزير إعلام ينظم حالة الفوضى التي تحدث خلال الفترة الحالية .
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