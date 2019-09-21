كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من اطلالة الفنانة السورية اصالة نصري في حفلها الغنائي الذي احيته امس الجمعة في تبوك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للملكة العربية السعودية.

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو لاصالة بالفستان الاخضر وعلقت قائلة: “اصوله. . والله على بالي توها طالعه من مدينة الرياح بنات الشاهيندر

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تسخر من فستان اصالة الاخضر في فعاليات الاحتقال باليوم الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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