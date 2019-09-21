حبيب بريتني سبيرز الإيراني في فيديو طريف معها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر عارض الأزياء الإيراني الشهير سام أصغاري، فيديو جديد يجمعه مع حبيبته المغنية العالمية بريتني سبيرز، في السيارة.

ويظهر أصغاري وبريتني سبيرز في الفيديو الذي صوّرته الأخيرة عن طريق “فلتر” السناب شات، وهما يقومان بحركات راقصة ويضحكان.

ويأتي هذا الفيديو بعد انتشار شائعة حمل بريتني من سام الذي يصغرها بحوالي 15 عام، والتي قد نفاها مصدر مقرّب من المغنية.

Advertisements

وكانت بريتني سبيرز قد مرّت بأزمات عائلية خاصة أخيرًا وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينها وبين والدها من جهة وبين والأخير ووالدتها من جهة أخرى.

على صعيد آخر، تواصل بريتني سبيرز التحضير لألبومها الجديد والمتوقع أن يحمل مفاجآت عدّة لمحبّيها.