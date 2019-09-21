ميغان ماركل وإيفانكا ترامب تجتمعان في زفاف ميشا نونو

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متابعة بتجـــــــــــرد: إنضمّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى عدد كبير من المشاهير يوم الجمعة لحضور حفلة زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في فيلا إيطالية تعود إلى القرن السابع عشر وتطلّ على مدينة روما.
وسافرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر من الولايات المتحدة للإنضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين التي شملت المغنية كاتي بيري، وصديقها أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جايمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.
ومن المقرر أن تتزوج نونو، التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة، من قطب النفط الأميركي مايكل هيس في احتفال يقام وقت غروب الشمس في فيلا أوريليا الأنيقة.
وتقول وسائل إعلام محلية إن احتفالات الزفاف ستتواصل يوم السبت باحتفال من المقرر أن يقام في سينيسيتا، أكبر استوديوهات تصوير الأفلام في إيطاليا في ضواحي روما الجنوبية الشرقية.
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