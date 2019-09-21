سونام كابور: “السينما الهندية لا تعكس صورة المجتمع وأفضّل تقديم هذه الشخصيات”

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدثت نجمة بوليوود، سونام كابور في تصريحاتها الأخيرة، عن اختيارها للأدوار والشخصيات التي تؤديها في السينما، وأكدت أن ما تفضله يتعارض تمامًا مع ما تقدمه السينما الهندية منذ وقت طويل.

وقالت نجمة Veere Di Wedding، أنها تجد نفسها في الأدوار والشخصيات التي تملك عيوبًا ولا تتسم بالكمال وتمثل الواقع الذي يعيشه الناس، وأكدت أن هذه الشخصيات الطبيعية أفضل بمراحل من الشخصيات الملهمة والتي لا تشوبها شائبة ويتم تقديمها للمشاهد في بوليوود منذ وقت طويل.

وعلقت كابور قائلة: “أعتقد أنه لا يتم تقديم الشباب والشابات اليافعين بشكل صحيح من خلال أفلامنا منذ وقت طويل، فالشخصية غير الكاملة، هي الأقرب إلى الناس لأننا كذلك في الحياة الواقعية”.

تجدر الإشارة إلى أن سونام كابور تعتبر من أشهر وأنجح الممثلات في الهند ولها جمهور عريض من جيل الشباب.