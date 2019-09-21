متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الممثلة التونسية درّة، التي حققت شهرتها العربية في مصر، مناشدة عاجلة إلى جمهورها عبر حسابها على “فايسبوك”، بالتوقف عن مشاركة الأخبار الزائفة والشائعات وتداولها، وعدم زج اسمها وشخصها في موضوعات غريبة عنها، مؤكدة خطورة المساس بأعراض الناس.
وقالت عبر رسالتها العاجلة: “تهيب درة بجميع الأشخاص الذي يتداولون أخبارا زائفة حولها إلى توخي الدقة وعدم الانخراط في أي محاولة لزج اسمها في مسائل غريبة جداً عنها.. واتقاء الله في أعراض الناس”.
ويذكر أن درّة، وكنيتها زرّوق، تشارك حاليا في مسلسل “بلا دليل”، والعمل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج “سينرجي”.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تناشد جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهذا ما طلبته منهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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